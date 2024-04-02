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В Алматы ОПГ похищала бездомных и оформляла на них кредиты

В Алматы ОПГ похищала бездомных и оформляла на них кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 10:00 Фото: pexels
В Алматы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники оформляли на потерпевших заведомо невозвратные кредиты.

По последним данным правоохранителей за 2 апреля 2024 года, установлено 29 лиц, которых удерживали в специально арендованном коттедже. Им причинен ущерб более 200 млн тенге.

"По результатам досудебного расследования и совокупности собранных доказательств в отношении фигурантов возбуждено два уголовных дела за создание, руководство и участие в ОПГ. Все семь членов преступной группы задержаны и арестованы".Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев

Также сказано, что вещественные доказательства изъяты, проводятся следственные мероприятия.

"Иная информация в интересах следствия не разглашается", – добавил Алекешев.

Днем ранее, 1 апреля, стражи порядка заявили о ликвидации преступной группировки в Карагандинской области. Потерпевшими от действий злоумышленников являются работники АО Qarmet, индивидуальные предприниматели и студенты.

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