В Алматы ОПГ похищала бездомных и оформляла на них кредиты
Фото: pexels
В Алматы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства, сообщает Zakon.kz.
Злоумышленники оформляли на потерпевших заведомо невозвратные кредиты.
По последним данным правоохранителей за 2 апреля 2024 года, установлено 29 лиц, которых удерживали в специально арендованном коттедже. Им причинен ущерб более 200 млн тенге.
"По результатам досудебного расследования и совокупности собранных доказательств в отношении фигурантов возбуждено два уголовных дела за создание, руководство и участие в ОПГ. Все семь членов преступной группы задержаны и арестованы".Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев
Также сказано, что вещественные доказательства изъяты, проводятся следственные мероприятия.
"Иная информация в интересах следствия не разглашается", – добавил Алекешев.
Днем ранее, 1 апреля, стражи порядка заявили о ликвидации преступной группировки в Карагандинской области. Потерпевшими от действий злоумышленников являются работники АО Qarmet, индивидуальные предприниматели и студенты.
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