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Троллейбус с пассажирами загорелся в Алматы: названа предварительная причина

Алматы, троллейбус, пожар, причина, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 11:27 Фото: Zakon.kz
ТОО "Алматы электротранспорт" озвучили предварительную причину пожара в троллейбусе, произошедшего утром 2 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО, пассажирское транспортное средство принадлежит троллейбусному парку города. На нем с 2009 года работает водитель Болат Тлеубердиев. Перед совершением рейса он прошел медицинский осмотр в 5:45 и технический осмотр – в 6:00.

По словам Болата Тлеубердиева, возгорание началось в кабине водителя. Предположительно, не сработал моторчик обдува печи. Подъехав к остановке, он оперативно высадил пассажиров и сообщил об этом в диспетчерскую, вызвал пожарную службу. Обошлось без пострадавших. 

В Алматы 2 апреля около 8:00 загорелся троллейбус №7, который двигался по ул. Байтурсынова в южном направлении. 

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