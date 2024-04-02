Троллейбус с пассажирами загорелся в Алматы: названа предварительная причина

ТОО "Алматы электротранспорт" озвучили предварительную причину пожара в троллейбусе, произошедшего утром 2 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО, пассажирское транспортное средство принадлежит троллейбусному парку города. На нем с 2009 года работает водитель Болат Тлеубердиев. Перед совершением рейса он прошел медицинский осмотр в 5:45 и технический осмотр – в 6:00.

По словам Болата Тлеубердиева, возгорание началось в кабине водителя. Предположительно, не сработал моторчик обдува печи. Подъехав к остановке, он оперативно высадил пассажиров и сообщил об этом в диспетчерскую, вызвал пожарную службу. Обошлось без пострадавших.

В Алматы 2 апреля около 8:00 загорелся троллейбус №7, который двигался по ул. Байтурсынова в южном направлении.

