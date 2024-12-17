Названа предварительная причина смерти бывшего мужа Седоковой

Озвучена предварительная причина смерти Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, сообщает Zakon.kz.

Как удалось узнать SHOT, причиной стала асфиксия. Как пишет Telegram-канал, тело Яниса Тиммы обнаружил постоялец хостела, где он жил последние дни. Спортсмен якобы давно размышлял о суициде из-за разлада в отношениях с певицей. И в ее день рождения пошел на это. Накануне, 16 декабря, Седоковой исполнилось 42 года.

Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом московской гостиницы. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого был написан текст "наберите Анне *номер телефона*, спасибо тебе за все". Сразу после этого на место вызвали скорую помощь.

Специалисты изучают кровь спортсмена на наличие наркотических веществ.

Спортсмен скончался на 33-м году жизни, спустя неделю после официального развода с Анной Седоковой.