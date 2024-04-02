Полицейский приютил пострадавшую от паводков семью в Павлодарской области

Почти неделю супруги с четырьмя детьми и внуком живут у полицейского, потому что их дом затопило паводками в Павлодарской области, передает Zakon.kz.

С начала паводка участковый инспектор полиции Актогайского района Турсынгали Ибраев принимает активное участие в спасательных работах. Он вывез из подтопленных домов десятки людей и животных.

"С первых дней я помогаю жителям села Жалаулы, перевозил их в безопасное место. Тогда столкнулся с Сериком Ахметовым, его дом пострадал. В нем он проживал с супругой, четырьмя детьми и внуком. Не раздумывая, я привез их в свой дом, где они проживают шестой день. Главное, обошлось без человеческих жертв", – рассказал Турсынгали Ибраев.

Сельчане благодарят полицейских и спасателей, которые неустанно спасают пострадавших.

"Турсынгали Ибраев вывозил семьи из подтопленных домов, потом перегонял их скот в безопасное место. Мы в какой-то момент растерялись, а он успокаивал нас, давал наставления. Несмотря на то, что эвакуация завершилась, он продолжает патрулировать затопленные дома и участки", – поделились сельчане.

В Павлодарской области в противопаводковых работах задействовано 210 сотрудников полиции и 79 единиц служебной техники. Ими проводится работа по обеспечению безопасности, установлены круглосуточные дежурства для защиты имущества граждан в эвакуированных населенных пунктах. Местные исполнительные органы, полиция и органы по чрезвычайным ситуациям принимают комплексные меры по откачке затопленных объектов и спасению людей.





Вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев побывал с рабочей поездкой в Костанайской области.

