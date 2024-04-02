Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейский приютил пострадавшую от паводков семью в Павлодарской области

Полицейский приютил пострадавшую от паводков семью в Павлодарской области , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 19:35 Фото: ДП Павлодарской области
Почти неделю супруги с четырьмя детьми и внуком живут у полицейского, потому что их дом затопило паводками в Павлодарской области, передает Zakon.kz.

С начала паводка участковый инспектор полиции Актогайского района Турсынгали Ибраев принимает активное участие в спасательных работах. Он вывез из подтопленных домов десятки людей и животных.

"С первых дней я помогаю жителям села Жалаулы, перевозил их в безопасное место. Тогда столкнулся с Сериком Ахметовым, его дом пострадал. В нем он проживал с супругой, четырьмя детьми и внуком. Не раздумывая, я привез их в свой дом, где они проживают шестой день. Главное, обошлось без человеческих жертв", – рассказал Турсынгали Ибраев.

Сельчане благодарят полицейских и спасателей, которые неустанно спасают пострадавших.

"Турсынгали Ибраев вывозил семьи из подтопленных домов, потом перегонял их скот в безопасное место. Мы в какой-то момент растерялись, а он успокаивал нас, давал наставления. Несмотря на то, что эвакуация завершилась, он продолжает патрулировать затопленные дома и участки", – поделились сельчане. 

В Павлодарской области в противопаводковых работах задействовано 210 сотрудников полиции и 79 единиц служебной техники. Ими проводится работа по обеспечению безопасности, установлены круглосуточные дежурства для защиты имущества граждан в эвакуированных населенных пунктах. Местные исполнительные органы, полиция и органы по чрезвычайным ситуациям принимают комплексные меры по откачке затопленных объектов и спасению людей.


Вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев побывал с рабочей поездкой в Костанайской области.

Читайте также

Двое мужчин на тракторе пропали при переправе через реку в ВКО
Больше недели ищут двух мужчин, пропавших при переправе через реку в ВКО
пожар в Стамбуле
Около 30 человек погибли при пожаре в жилой высотке в центре Стамбула
Два грузовых авто устроили ДТП со смертельным исходом на трассе &quot;Астана-Петропавловск&quot;
Два грузовика попали в ДТП со смертельным исходом на трассе Астана – Петропавловск
Сахибам Садырова
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: