Паводки в Казахстане: новые дома начали строить в одном из районов Павлодарской области
Как пишет 19 апреля издание Рavlodarnews.kz со ссылкой на заместителя акима Актогайского района Ермека Машрикова, режим чрезвычайной ситуации в Жалаулы длился со 2 по 6 апреля. Пострадало 14 домов. Девять владельцев получили спонсорскую материальную помощь на 48 миллионов тенге для восстановления жилья. Еще пять домов начали отстраивать заново.
"Проект реализуется по новой технологии: стены из газоблоков, утепленные пеноплексом и облицовкой. Планируем закончить в течение трех месяцев. Все будет сдано под ключ: отопление, санузлы, водоснабжение. Все будет, как в городе", – заверил начальник участка ТОО "Актогай Агро" Айдархан Шарапиденов.
Жители села Жалаулы поблагодарили власти и спасателей за помощь. По словам жительницы Светланы Мулиной, сотрудники ДЧС своим трудом буквально спасли деревню.
"Я здесь живу 47 лет. Такое на моих глазах происходит второй раз. Первый раз – в 1985 году, когда мне было девять лет. Тогда по деревне все плавали на лодках. Спустя 39 лет это повторилось. Спасибо спасателям, что все вовремя остановили. Спасибо солдатам, 200 человек приезжали", – сказала сельчанка.
Застал паводки времен перестройки и Мархабат Сматаев. Из-за стихии его дом пришел в негодность.
"Слава богу, власти не забыли о нас. Я хотел, чтобы мой дом заново отстроили. Всем спасибо, помогают, чем могут: привозят вещи, еду, строят дома. Словами не передать мою благодарность", – признался мужчина.
Отмечается, что по поручению президента на сегодняшний день ущерб, причиненный паводками жителям Павлодарской области, по поступившим заявкам возмещен в полном объеме. За счет внебюджетных спонсорских средств компенсацию получили 120 семей на сумму 98 миллионов тенге.
В этом регионе зарегистрировано семь домов, получивших наибольший урон и не подлежащих восстановлению. Двум семьям приобретено другое жилье в тех же населенных пунктах, для оставшихся пяти семей начато строительство новых домов.
Вопросы паводковой ситуации и все возникающие риски находятся на личном контроле акима области, подчеркнуло издание.
Ранее в Павлодаре опровергли информацию о поднятии уровня реки Иртыш.