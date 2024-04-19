Паводки в Казахстане: новые дома начали строить в одном из районов Павлодарской области

Началось строительство новых домов пострадавшим от паводков Актогайского района Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 апреля издание Рavlodarnews.kz со ссылкой на заместителя акима Актогайского района Ермека Машрикова, режим чрезвычайной ситуации в Жалаулы длился со 2 по 6 апреля. Пострадало 14 домов. Девять владельцев получили спонсорскую материальную помощь на 48 миллионов тенге для восстановления жилья. Еще пять домов начали отстраивать заново.

"Проект реализуется по новой технологии: стены из газоблоков, утепленные пеноплексом и облицовкой. Планируем закончить в течение трех месяцев. Все будет сдано под ключ: отопление, санузлы, водоснабжение. Все будет, как в городе", – заверил начальник участка ТОО "Актогай Агро" Айдархан Шарапиденов.

Жители села Жалаулы поблагодарили власти и спасателей за помощь. По словам жительницы Светланы Мулиной, сотрудники ДЧС своим трудом буквально спасли деревню.

"Я здесь живу 47 лет. Такое на моих глазах происходит второй раз. Первый раз – в 1985 году, когда мне было девять лет. Тогда по деревне все плавали на лодках. Спустя 39 лет это повторилось. Спасибо спасателям, что все вовремя остановили. Спасибо солдатам, 200 человек приезжали", – сказала сельчанка.

Застал паводки времен перестройки и Мархабат Сматаев. Из-за стихии его дом пришел в негодность.

"Слава богу, власти не забыли о нас. Я хотел, чтобы мой дом заново отстроили. Всем спасибо, помогают, чем могут: привозят вещи, еду, строят дома. Словами не передать мою благодарность", – признался мужчина.

Отмечается, что по поручению президента на сегодняшний день ущерб, причиненный паводками жителям Павлодарской области, по поступившим заявкам возмещен в полном объеме. За счет внебюджетных спонсорских средств компенсацию получили 120 семей на сумму 98 миллионов тенге.

В этом регионе зарегистрировано семь домов, получивших наибольший урон и не подлежащих восстановлению. Двум семьям приобретено другое жилье в тех же населенных пунктах, для оставшихся пяти семей начато строительство новых домов.

Вопросы паводковой ситуации и все возникающие риски находятся на личном контроле акима области, подчеркнуло издание.

Ранее в Павлодаре опровергли информацию о поднятии уровня реки Иртыш.