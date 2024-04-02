Канат Бозумбаев встретился с пострадавшими от наводнения в Костанайской области

2 апреля 2024 года вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев побывал с рабочей поездкой в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В частности, ознакомился с ситуацией в Амангельдинском, Жангельдинском районах и городе Аркалыке, где объявлен режим ЧС.

Как пишет пресс-служба правительства, Канат Бозумбаев с главой региона Кумаром Аксакаловым осмотрели подтопленные дома в селе Амангельды Амангельдинского района, изучили состояние подъездных путей к райцентру, посетили волонтерский центр по оказанию помощи населению. Организатор центра Айбек Танабаев рассказал, что гуманитарная помощь в район продолжает поступать. За три дня сюда привезли свыше 20 тонн продуктов питания, одежды и средств гигиены.

В Жангельдинском районе Канат Бозумбаев побывал на месте прохождения паводка в селе Колкамыс, а также встретился с жителями села Кокалат, пострадавшими от наводнения.

В ходе облета местности проведен осмотр аварийного моста дороги районного значения Аркалык – Екидин, о паводковой ситуации в селе Екидин доложил аким города.

Фото: primeminister.kz

Далее Канат Бозумбаев встретился с жителями села Кызылжулдыз, размещенными в эвакуационном пункте в здании общежития политехнического колледжа.

Областной оперативный штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода дислоцируется в городе Аркалыке. Функционируют областной, городские и районные оперативные штабы во всех регионах области. Создана комиссия по оценке ущерба.

По южному региону Костанайской области подтопленными остаются 75 частных жилых домов. На контроле находится 13 переливов и семь размывов автодорог (один мост, шесть дорожных полотен). Без транспортного сообщения находятся 12 населенных пунктов. Эвакуировано 1,2 тыс. человек, из них 408 детей.

Фото: primeminister.kz

Продолжается работа по откачке талой воды и укладке мешкотары. С начала паводка откачано более 686,2 тыс. кубометров талой воды, проведена укладка более 16 тыс. единиц мешкотары и отсыпано 1,3 тыс. тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы 1,7 тыс. человек, 517 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и два воздушных судна.

В ходе поездки Канат Бозумбаев провел ряд встреч с акимами районов и города, руководителями областных служб и ведомств. Вице-премьер дал ряд поручений по дальнейшему проведению аварийно-спасательных работ, обеспечению эвакуированных людей всем необходимым, оценке ущерба, восстановлению поврежденных домов и объектов инфраструктуры.

"Необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности людей и оказания помощи пострадавшим. Работы по ликвидации последствий паводка должны вестись круглосуточно. Все необходимые ресурсы для восстановления регионов будут выделены", – резюмировал заместитель руководителя штаба.

Что известно о масштабных паводках, которые накрыли ряд регионов Казахстана – в подборке Zakon.kz за 2 апреля 2024 года.