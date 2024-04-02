Около тысячи человек планируют эвакуировать в ЗКО из-за паводков

В настоящее время из-за повышения уровней рек Чаган и Деркул вода подступила к дачам в районе Самал. Ведется эвакуация жителей Мичуринское, Объединенное, Ветеран, Звездочка и других дачных массивов, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе акимата Уральска, около 1 тыс. человек проживают на дачах в этом районе.

"Для эвакуации жителей задействовано пять автобусов. Жителей просят временно перебраться в безопасное место. Висячий мост в указанном районе решено было демонтировать для того, чтобы лед в реке мог беспрепятственно пройти", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев побывал с рабочей поездкой в Костанайской области. Он пообещал оказать помощь всем пострадавшим.