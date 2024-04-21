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Паводки угрожают Уральску: река Жайык вышла из русла

, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 14:33
В Уральске из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через земляной вал, сообщает Zakon.kz.

Вода заполняет территории дачных массивов вблизи города Уральск, отчитались в МЧС.


На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели департаментов по ЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части МЧС.

"Меры по эвакуации людей прошли заблаговременно. Однако среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома. На месте работают сотрудники местной полиции", – говорится в сообщении МЧС.

По данным департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, опубликованным 21 апреля около 14:00:

На контроле находится 20 размывов дорожного полотна.

Без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов. В Каратюбинском районе: Косбаз, Аккозы, Коржын, Актайсай, Бесоба, Алаколь, Сауле, Каракамыс, в Чингирлауском районе – населенный пункт Актау.

Подтоплены 3 294 дачных домов.

По Западно-Казахстанской области – на реке Жайык сохраняется повышение уровня воды.

Производится укладка мешкотары, возведение защитных дамб и откачка воды с подтопленной территорий.

Эвакуированы 13 819 человека, в том числе 5 725 ребенка, 19 с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах находятся 2 300 человека, из них 985 детей, у родственников находятся 11 519 человек.

В безопасные места отогнали 4 925 домашних животных.

Всего по области откачли более 1 020 тыс. кубометров талых вод, разложено более 1 173 885 шт. мешкотары и 19 533 тыс. тонн инертного материала.

На аварийно-спасательные работы задействованы 10 663 человек, 1 927 единиц техники, 213 водооткачивающих средств, 197 плавательных средств и 5 воздушных судна..

По утренней информации, уровень воды в реке Жайык составлял более 8,5 метра.

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