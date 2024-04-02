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Три человека пострадали в тройном ДТП на ВОАД

Три человека пострадали в тройном ДТП на ВОАД, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 04:16 Фото: Zakon.kz
В Алматы на ВОАД рано утром 3 апреля произошла авария с участием трех автомобилей: Kia K5, Toyota Highlander и Daewoo Matiz. Пострадали три человека, сообщает Zakon.kz

ДТП произошло на ВОАД между улицами Диваева и Сагдада Нурмагомедова.

Автомобиль Daewoo Matiz, как рассказал водитель Kia K5, двигался в северном направлении по крайней правой полосе. В какой-то момент водитель перестроился в средний ряд.  И тут же по всей видимости заглох, потому что у него погасли все огни и он стал резко замедляться. Водитель Kia успел среагировать, и успел затормозить. Но, позади него следовавший автомобиль Toyota Highlander не успел остановиться и на полном ходу врезался в Kia. От мощного удара по инерции Kia ударил впереди заглохший Daewoo Matiz. От удара его отбросило более чем на 50 м.

Три человека пострадали в тройном ДТП на ВОАД, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 04:16

Фото: Zakon.kz

Три человека пострадали в тройном ДТП на ВОАД, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 04:16

Фото: Zakon.kz

Три человека пострадали в тройном ДТП на ВОАД, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 04:16

Фото: Zakon.kz

Три человека пострадали в тройном ДТП на ВОАД, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 04:16

Фото: Zakon.kz

Три человека пострадали в тройном ДТП на ВОАД, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 04:16

Фото: Zakon.kz


В результате этого ДТП пострадали: водитель Daewoo Matiz и двое пассажирок из двух других авто. Остальных участников ДТП скорая осмотрела на месте.

Ранее мы писали о смертельном ДТП, которое произошло 21 марта и спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы.

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