Жуткое смертельное ДТП спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы
ДТП произошло 21 марта на пересечении ул. Саина и Улугбека.
Фото: Zakon.kz
По ул. Саина двигался водитель Mercedes-Benz E-класса, который, по предварительной информации, не соблюдал скоростной режим при сложных погодных условиях.
Фото: Zakon.kz
Он не справился с управлением, в результате чего вылетел с автодороги на тротуар и врезался в троллейбусный столб.
Фото: Zakon.kz
Из-за мощного удара автомашина практически сложилась пополам. Водитель – молодой парень погиб на месте. Двух пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Из-за ДТП на ул. Саина образовались огромные пробки.
Ранее сообщалось о другом ДТП. 21 марта в Алматы водитель Volkswagen Polo сбил 22-летнего парня, он находится в тяжелом состоянии.