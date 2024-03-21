Жуткое смертельное ДТП спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы

Один человек погиб, еще двое пострадали в автомобильной аварии в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 21 марта на пересечении ул. Саина и Улугбека.

Фото: Zakon.kz

По ул. Саина двигался водитель Mercedes-Benz E-класса, который, по предварительной информации, не соблюдал скоростной режим при сложных погодных условиях.

Фото: Zakon.kz

Он не справился с управлением, в результате чего вылетел с автодороги на тротуар и врезался в троллейбусный столб.

Фото: Zakon.kz

Из-за мощного удара автомашина практически сложилась пополам. Водитель – молодой парень погиб на месте. Двух пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Из-за ДТП на ул. Саина образовались огромные пробки.





Ранее сообщалось о другом ДТП. 21 марта в Алматы водитель Volkswagen Polo сбил 22-летнего парня, он находится в тяжелом состоянии.