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Жуткое смертельное ДТП спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы

Жуткое смертельное ДТП спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 22:07 Фото: Zakon.kz
Один человек погиб, еще двое пострадали в автомобильной аварии в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 21 марта на пересечении ул. Саина и Улугбека.

Жуткое смертельное ДТП спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 22:07

Фото: Zakon.kz

По ул. Саина двигался водитель Mercedes-Benz E-класса, который, по предварительной информации, не соблюдал скоростной режим при сложных погодных условиях.

Жуткое смертельное ДТП спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 22:07

Фото: Zakon.kz

Он не справился с управлением, в результате чего вылетел с автодороги на тротуар и врезался в троллейбусный столб. 

Жуткое смертельное ДТП спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 22:07

Фото: Zakon.kz

Из-за мощного удара автомашина практически сложилась пополам. Водитель – молодой парень погиб на месте. Двух пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу.

Жуткое смертельное ДТП спровоцировало огромную пробку на оживленной улице в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 22:07

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. 

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 22:07

Фото: Zakon.kz

Из-за ДТП на ул. Саина образовались огромные пробки. 


Ранее сообщалось о другом ДТП. 21 марта в Алматы водитель Volkswagen Polo сбил 22-летнего парня, он находится в тяжелом состоянии. 

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