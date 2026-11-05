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События

Гибель военных на учениях в Мангистау: Генпрокуратура озвучила новые подробности

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 12:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 5 ноября 2026 года, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана выступили с заявлением о ходе расследования по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что военно-следственные органы Министерства внутренних дел (МВД) продолжают расследование уголовного дела.

Также сказано, что проведен комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

"На сегодняшний день допрошено более 300 лиц, проведено свыше 30 судебных экспертиз и исследований".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В Генпрокуратуре напомнили: в рамках расследования по подозрению в халатном отношении к службе и нарушению правил кораблевождения с санкции суда под стражу взяты восемь должностных лиц: Главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил, его первый заместитель и заместитель по боевой подготовке, командиры двух воинских частей, батальона и роты морской пехоты, а также капитан катера.

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В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

"В ближайшее время планируется окончание следственных действий и ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела", – заверили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

"Ход расследования находится на особом контроле Генеральной прокуратуры", – говорится в заключительной части.

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24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

25 сентября в Министерстве внутренних дел сообщили, что после трагедии по подозрению в совершении уголовных правонарушений, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, задержаны ответственные должностные лица высшего и старшего командного состава Вооруженных сил: начальник штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, командиры роты морской пехоты и катера.

26 сентября 2026 года президент подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан".

Уже 5 октября состоялось совещание комиссии, на котором озвучили, что трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах. По итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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