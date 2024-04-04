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Как предприятия группы "КазМунайГаз" помогают бороться с паводками на западе страны

Как предприятия группы &quot;КазМунайГаз&quot; помогают бороться с паводками на западе страны, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 09:00 Фото: freepik
Дочерние организации и компании с долей участия КМГ, работающие в Западно-Казахстанской области, откликнулись на обращения местных акиматов по оказанию помощи при ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-спасательных работ, сообщает Zakon.kz.

Так, компания Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. в период с 28 марта по запросу акимата Бурлинского района выделила необходимую технику.

На самом Карачаганакском месторождении в настоящее время паводков не наблюдается. Разгул природной стихии не оказывает влияния на добычу сырья и реализацию проектов.

В свою очередь ТОО "Урал Ойл энд Газ" выделило необходимую спецтехнику (самосвалы,погрузчик и экскаватор) для проведения противопаводковых мероприятий в поселке Январцево Байтерекского района.

Коллектив компании также принял решение перевести однодневную заработную плату в Фонд помощи пострадавшим от паводков. Финансовые средства пострадавшим семьям перечисляют работники по всей группе КМГ.


 

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