Как предприятия группы "КазМунайГаз" помогают бороться с паводками на западе страны
Так,
компания Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. в период с 28 марта по запросу
акимата Бурлинского района выделила необходимую технику.
На
самом Карачаганакском месторождении в настоящее время паводков не наблюдается.
Разгул природной стихии не оказывает влияния на добычу сырья и реализацию
проектов.
В
свою очередь ТОО "Урал Ойл энд Газ" выделило необходимую спецтехнику
(самосвалы,погрузчик и экскаватор) для проведения противопаводковых
мероприятий в поселке Январцево Байтерекского района.
Коллектив компании также принял решение перевести
однодневную заработную плату в Фонд помощи пострадавшим от паводков.
Финансовые средства пострадавшим семьям перечисляют работники по всей группе
КМГ.