В Акмолинской области продолжают откачивать талые воды
Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили о том, что на данный момент в Акмолинской области откачано 49 210 м3 воды, передает Zakon.kz.
"В селах Талапкер, Анар, Костамар, Жибек жолы, Ибрай-Алтынсарин Аршалынского района Акмолинской области работают спасатели города Шымкент. В настоящее время спасателями города Шымкент откачано 49 210 м3 воды, заготовлены 4430 шт. мешкотары", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в СКО проводятся противопаводковые мероприятия, направленные на предотвращение угрозы паводка. Задействованы 53 человека – спасатели ДЧС, сотрудники МИО и ДП и население.
В других областях также проводится большая работа.
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