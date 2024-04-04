Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Акмолинской области продолжают откачивать талые воды

В Акмолинской области продолжают откачивать талые воды, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 07:45 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили о том, что на данный момент в Акмолинской области откачано 49 210 м3 воды, передает Zakon.kz.

"В селах Талапкер, Анар, Костамар, Жибек жолы, Ибрай-Алтынсарин Аршалынского района Акмолинской области работают спасатели города Шымкент. В настоящее время спасателями города Шымкент откачано 49 210 м3 воды, заготовлены 4430 шт. мешкотары", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в СКО проводятся противопаводковые мероприятия, направленные на предотвращение угрозы паводка. Задействованы 53 человека – спасатели ДЧС, сотрудники МИО и ДП и население. 


В других областях также проводится большая работа.

Читайте также

Как предприятия группы &quot;КазМунайГаз&quot; помогают бороться с паводками на западе страны
Как предприятия группы "КазМунайГаз" помогают бороться с паводками на западе страны
В Алматы отреагировали на видео с избиением парня и задержали подозреваемого
В Алматы отреагировали на видео с избиением парня и задержали подозреваемого
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Китае
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Китае
Елена Вебер
Акмолинская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Казахстан, паводки
Плавающие коровы, спасатели глазами ИИ, приключения с палаткой – о паводках в Казахстане
Паводки, Казахстан, новые дома, стоимость
Сколько будет стоить каждый новый дом для пострадавших от паводков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: