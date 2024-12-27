Микроавтобус с пассажирами застрял на трассе в Костанайской области
Фото: скриншот видео
Спасатели оказали помощь жителям в Костанайской области на трассе Карасу – Новоселовка в Карасуском районе, сообщает Zakon.kz.
Ночью 27 декабря на объездной дороге автомобиль с пассажирами оказался заблокирован в снежном заносе.
"На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. В результате слаженной работы из заноса эвакуированы семь человек, находившихся в транспортном средстве. Спасенные в медицинской помощи не нуждались". Пресс-служба МЧС РК
Ранее спасатели Актюбинской области сутки искали заблудившегося в степи рабочего.
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