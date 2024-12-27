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Происшествия

Микроавтобус с пассажирами застрял на трассе в Костанайской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 23:20 Фото: скриншот видео
Спасатели оказали помощь жителям в Костанайской области на трассе Карасу – Новоселовка в Карасуском районе, сообщает Zakon.kz.

Ночью 27 декабря на объездной дороге автомобиль с пассажирами оказался заблокирован в снежном заносе.

"На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. В результате слаженной работы из заноса эвакуированы семь человек, находившихся в транспортном средстве. Спасенные в медицинской помощи не нуждались". Пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели Актюбинской области сутки искали заблудившегося в степи рабочего.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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