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Стали известны новые подробности об убийстве двух малышей в Туркестане

Жестокое убийство детей, мать убила детей, Кызылординская область, Туркестанская область Фото: pixabay
Подозреваемая в жестоком убийстве своих детей женщина работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея №46 имени А.С.Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в отделе образования Шиелийского района.

"Инцидент до конца не расследован, и никакой конкретной информации предоставлено не было. Призываем не распространять лишнюю информацию и предположения. Если вы увидите этого человека и узнаете его, просим сообщить об этом в соответствующие компетентные органы", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что женщина якобы задушила их подушкой. Информацию прокомментировали в ДП Туркестанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизу.

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