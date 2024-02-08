Стали известны новые подробности об убийстве двух малышей в Туркестане

Подозреваемая в жестоком убийстве своих детей женщина работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея №46 имени А.С.Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в отделе образования Шиелийского района.



"Инцидент до конца не расследован, и никакой конкретной информации предоставлено не было. Призываем не распространять лишнюю информацию и предположения. Если вы увидите этого человека и узнаете его, просим сообщить об этом в соответствующие компетентные органы", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что женщина якобы задушила их подушкой. Информацию прокомментировали в ДП Туркестанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизу.

