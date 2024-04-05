Жестокое избиение женщины в Карагандинской области: мужчину арестовали на 15 суток

Мужчину, который жестоко избил женщину на улице в Актасе (поселок в подчинении города Сарани) Карагандинской области, арестовали на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, по данному факту сотрудники полиции по горячим следам установили личность правонарушителя – 35-летнего жителя поселка Актас. В полиции отметили, что 27-летняя женщина является сожительницей задержанного мужчины.

"Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине был нанесен легкий вред здоровью. В отношении мужчины собран материал, который направлен в суд. Правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.

Ранее в Казнете распространялись шокирующие кадры жестокого избиения женщины. На записи мужчина таскает женщину за волосы и наносит ей сильные удары, сопровождая все оскорблениями. Кто-то из очевидцев крикнул, что вызовет полицию. На что агрессор ответил: "Вызывайте, я уже сяду!"