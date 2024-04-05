Жестокое избиение женщины прямо на улице сняли на видео в Казахстане

В Актасе (поселок в подчинении города Сарани) Карагандинской области сняли видео, как мужчина жестоко избивает женщину, сообщает Zakon.kz.

В описании к ролику указано, что это происходило около школы. На записи мужчина таскает женщину за волосы и наносит ей сильные удары, сопровождая все оскорблениями. Кто-то из очевидцев крикнул, что вызовет полицию. На что агрессор ответил: "Вызывайте, я уже сяду!"

Внимание! На видео жестокие кадры!

В пресс-службе ДП Карагандинской области предварительно сообщили, что личность нападавшего уже установили и его доставили в полицию. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Детали обещали озвучить позже.

Казнет ранее шокировало избиение парня другим молодым человеком в Алматы. Его задержали.