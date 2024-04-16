Жестокое избиение женщины в Алматы: экс-мужа арестовали на 25 суток

Мужчина, избивший бывшую супругу на улице в Алматы, задержан. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городской полиции.

"Мужчина, нанесший телесные повреждения своей бывшей супруге, задержан. За побои и умышленное повреждение чужого имущества решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 25 суток и оштрафован. Правонарушитель взят под стражу". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее в Казнете распространился видеоролик с жестоким избиением женщины в Алматы.

Подробностями семейного конфликта 12 апреля 2024 года поделилась руководитель ЧФ "Дети под защитой" Жанна Ахметова. Она уточнила, что Салтанат после 11 лет брака решилась на развод.

"Еле как вырвавшись из его лап, взяв детей, она переехала из Тараза в Алматы. Теперь он приезжает и преследует ее здесь, заставляет вернуться", – заявила Ахметова.

Позднее экс-супруг решил записать обращение и объяснить свои действия.