Жуткое ДТП произошло на трассе под Алматы: погиб человек
Автомобиль Volkswagen Passat, двигаясь по трассе в западном направлении в сторону области, вылетел с дороги в кювет. В результате машина врезалась в дерево. Из-за сильного удара боковую часть автомобиля буквально вогнуло внутрь салона.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП получил серьезные травмы водитель, его госпитализировали в больницу. Пассажир, который сидел на заднем сидении, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков.
Фото: Zakon.kz
По предварительной версии, у автомобиля вырвало заднее правое колесо вместе с ходовой частью. Из-за этого водитель потерял управление.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работали сотрудники дорожной полиции и дознаватели Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы по проспекту Рыскулова автобус буквально собрал шесть автомобилей.