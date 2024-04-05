Жуткое ДТП произошло на трассе под Алматы: погиб человек

Автомобильная авария произошла 5 апреля на трассе Алматы – Бишкек, между селами Айтей и Уштерек, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Volkswagen Passat, двигаясь по трассе в западном направлении в сторону области, вылетел с дороги в кювет. В результате машина врезалась в дерево. Из-за сильного удара боковую часть автомобиля буквально вогнуло внутрь салона.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП получил серьезные травмы водитель, его госпитализировали в больницу. Пассажир, который сидел на заднем сидении, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

По предварительной версии, у автомобиля вырвало заднее правое колесо вместе с ходовой частью. Из-за этого водитель потерял управление.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работали сотрудники дорожной полиции и дознаватели Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы по проспекту Рыскулова автобус буквально собрал шесть автомобилей.



