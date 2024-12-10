Жуткая авария на трассе Алматы – Бишкек: трое погибли, предполагаемый виновник скрылся с места ДТП

Сегодня, 10 декабря 2024 года, на трассе Алматы – Бишкек в Алматинской области произошла очередная смертельная авария, которая унесла жизни трех человек, сообщает Zakon.kz.

На месте жуткого дорожно-транспортного происшествия побывал наш корреспондент, который узнал, что авария произошла ночью на 136-м км трассы Алматы – Бишкек: столкнулись длинномер Volvo, Kia Optima и Toyota Crown.

Как рассказал водитель длинномера, он двигался по трассе в сторону Алматы, а впереди него ехала другая фура. По его словам, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, обогнал и длинномер, и фуру. Но через какое-то мгновение в лоб Volvo прилетела неуправляемая Kia, которая ехала по полосе встречного движения.

Фото: Zakon.kz

После жуткого столкновения лоб в лоб Volvo с Kia легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она съехала с дороги.

Фото: Zakon.kz

На данном участке трассы Алматы – Бишкек проводится реконструкция. На эту строящуюся часть дороги и съехала Kia.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП на месте погиб водитель и пассажир Kia, еще одного пассажира госпитализировали в Узынагаш. Известно, что от полученных травм он скончался в реанимации.

Позднее выяснилось, что водитель Kia – таксист, который вез клиентов.

Далее, как рассказал водитель Volvo, он обнаружил Toyota, которая его обгоняла.

Фото: Zakon.kz

По всей видимости, как считает водитель длинномера, Toyota, когда пошла на обгон, не успела вернуться на свою полосу, в результате чего столкнулась с Kia. От удара водители двух легковушек потеряли управление. У Toyota после столкновения с Kia вырвало колесо, и авто почти 150 м пронеслось по трассе, после чего съехало также на дорогу встречного движения, где проводится реконструкция. А Kia, по трагической случайности, отбросило на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с длинномером. Водитель Volvo отметил, что даже не успел среагировать и просто протаранил Kia и выбил ее с дороги.

Когда обнаружили Toyota, в ней никого не оказалось, и авто было закрыто. Сбежавший или сбежавшие из нее сняли номера и скрылись с места ДТП.

Фото: Zakon.kz

Полицейские ведут поиски предположительного виновника ДТП – водителя Toyota, а также выясняют все обстоятельства аварии.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент полиции Алматинской области.

Обновлено в 14:41

Официальный комментарий пресс-службы ДП Алматинской области:

"10 декабря в 01:00 на 136 км автодороги Алматы – Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Kia Optima, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с грузовым транспортным средством Volvo FH. В результате аварии водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте, еще один пассажир с различными травмами был доставлен в ближайшую больницу. По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование".

Отметим, что подобная авария произошла на трассе Алматы – Бишкек 29 октября 2024 года. Тогда столкнулись грузовик и минивэн. ДТП унесло жизни двух человек.