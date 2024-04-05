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Законодательство РК

В Западно-Казахстанской области без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 02:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
По состоянию на 02:07 6 апреля в ЗКО без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов. Для их жителей заблаговременно организован запас продуктов питания в продуктовых магазинах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, всего по области:

  • откачано 1020 тыс. кб. м. талой воды;
  • уложено более 219 тыс. штук мешкотар и свыше 2700 инертных материалов;
  • проведены работы по отведению воды.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 02:21

Фото: пресс-служба МЧС РК

На контроле находятся пять участков переливов и 60 участков размывов автодорог.

"Противопаводковые работы в регионе продолжаются", – отмечается в сообщении.

Накануне жители города Уральск рассказали свои истории об эвакуации с дачных участков.

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Алия Абди
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