В Западно-Казахстанской области без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов

Фото: пресс-служба МЧС РК

По состоянию на 02:07 6 апреля в ЗКО без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов. Для их жителей заблаговременно организован запас продуктов питания в продуктовых магазинах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, всего по области: откачано 1020 тыс. кб. м. талой воды;

уложено более 219 тыс. штук мешкотар и свыше 2700 инертных материалов;

проведены работы по отведению воды. Фото: пресс-служба МЧС РК На контроле находятся пять участков переливов и 60 участков размывов автодорог. "Противопаводковые работы в регионе продолжаются", – отмечается в сообщении. Накануне жители города Уральск рассказали свои истории об эвакуации с дачных участков. Читайте также В Алматы два автомобиля столкнулись лоб в лоб и едва не улетели в речку Жуткое ДТП произошло на трассе под Алматы: погиб человек

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