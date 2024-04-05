В Западно-Казахстанской области без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов
Фото: пресс-служба МЧС РК
По состоянию на 02:07 6 апреля в ЗКО без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов. Для их жителей заблаговременно организован запас продуктов питания в продуктовых магазинах, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, всего по области:
- откачано 1020 тыс. кб. м. талой воды;
- уложено более 219 тыс. штук мешкотар и свыше 2700 инертных материалов;
- проведены работы по отведению воды.
Фото: пресс-служба МЧС РК
На контроле находятся пять участков переливов и 60 участков размывов автодорог.
"Противопаводковые работы в регионе продолжаются", – отмечается в сообщении.
Накануне жители города Уральск рассказали свои истории об эвакуации с дачных участков.
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