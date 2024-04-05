"Успели только схватить детей и документы": истории уральцев об эвакуации с дачных участков

В Уральске сейчас 396 человек живут в эвакуационных пунктах. Люди вынуждены были покинуть свои дома в дачных массивах, которые затопило во время половодья на реках Деркул и Чаган. Акимат города обеспечил семьи горячим питанием и предметами первой необходимости, сообщает Zakon.kz.

Большую помощь им оказывают сейчас волонтеры из числа рядовых уральцев – привозят одежду и обувь взрослым и детям, игрушки и канцтовары. Дачные массивы, расположенные в пойме рек Деркул и Чаган в Уральске, начало топить еще 1 апреля. Всего, по данным акимата Уральска, на дачах, прилегающих к городу, постоянно проживают 20 тысяч человек.

Первыми большую воду встретили жители дачных массивов "Венера", "Үміткер", "Стеновик", "2-я дачная", "3-я дачная", "Ягодка", "Арман", "Деркульская", "Вишенка", "Березка", "Вагонник", "Зенит", "Кожевников", "Вымпел", "Труд", "Строитель", "Орбита", "Дружба", "Телецентр", "Ускен". Из подтопленных домов были эвакуированы и размещены в эвакопунктах 396 человек.

Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, люди были размещены в следующих эвакопунктах: ДК Деркул – 48 человек; спортклуб "Орал" – 187; Зачаганск – 15; Школа-интернат олимпийского резерва – 146 человек.

"Всех жителей дачных массивов, чьи дома затопило водой, мы обеспечили бесплатным трехразовым питанием и предметами личной гигиены за счет средств местного бюджета. Большая часть дачников отказались от размещения в эвакуационных пунктах, они предпочли поехать к родственникам, чтобы там переждать чрезвычайную ситуацию," – сообщили в городской администрации Уральска.

Сейчас всем пострадавшим от паводка оказывается вся необходимая помощь: организовано круглосуточное дежурство медработников, психологов, сотрудников СЭС и местной полицейской службы. Дети, размещенные в эвакуационных пунктах, в основном обучаются в СОШ №12 и №48. Для них организован подвоз в школы на автобусах, также по решению родителей дети могут обучаться онлайн.

Сауле Кдралиева, ответственный менеджер эвакуационного пункта, расположенного в культурно-досуговом центре поселка Деркул по улице Доспамбет Жырау, 2/1, рассказала, что сейчас здесь находятся 48 человек (пункт рассчитан на 50 койко-мест). Из них 13 детей. Это жители дачных товариществ "Үміткер"и "Венера", поселка Ускен.

"Каждый день нашим подопечным привозят горячее питание из городских кафе – завтрак, обед, ужин – в одноразовой посуде, порционно. Всего в эвакопункте достаточно. Ни в чем дефицита мы не испытываем. Одеяла, подушки, постельные принадлежности акимат города завез в достаточном количестве. Есть два туалета – надворный и внутри здания. Техперсонал обеспечивает уборку помещений. Мы все успеваем. Нет душевых, но горячая вода в туалетной комнате имеется", – пояснила Сауле Кдралиева.

Менеджер эвакопункта отметила, что сейчас в Уральске налажена отличная работа волонтеров в плане помощи пострадавшим от паводка. Они каждый день приходят сюда, просят список того, в чем нуждаются люди. Так, депутат городского маслихата Асланбек Аминов в первый же день открытия эвакопункта привез новую микроволновую печь и термопот.

В тот же день волонтеры доставили сюда холодильник, не новый, но в хорошем состоянии. Взрослым и детям в эвакопунктах сейчас остро необходима весенняя обувь – все они покинули свои дома в спешке, в холодную и сырую погоду – в теплых ботинках и резиновых сапогах. В Уральске сейчас установилось тепло свыше 15 градусов, и детям, и взрослым необходимо переобуться.

"Люди активно помогают. Привозят вещи – не новые, но добротные, сладости для детей, хозтовары и даже игрушки. Областная ветстанция собрала силами своих сотрудников деньги и привезла нашим подопечным фрукты, соки, памперсы, средства личной гигиены, раскраски, карандаши, пластилин. Жители села Деркул принесли нам большой ковер, и мы обустроили на нем игровую зону, где могут отдыхать младшие дети", – рассказала Сауле Кдралиева.

Отдельную комнату предоставили для школьников – с Wi-Fi, где дети могут делать уроки и заниматься онлайн. Также ежедневно после обеда организуется для эвакуированных детей досуг – сотрудники играют с ними в настольные игры, обучают рукоделию и проводят мини-концерты.

"Когда люди только начали к нам поступать, у многих была паника и слезы. Снять напряжение и разрядить обстановку нам помогли психологи. Стоит отметить их профессиональную работу, они нашли нужные слова, чтобы люди смогли выдохнуть и немного расслабиться", – отметила менеджер эвакопункта.

Айнагуль Утарова сейчас находится в эвакопункте с мужем и 82-летней бабушкой. Их сюда привезли из дачного товарищества "Венера", что в районе "Мясокомбината". Дачу с мужем они построили в 2017 году.

"Сначала мы хотели построить дом на участке у моей бабушки, а потом поняли, что ее дети начнут с нами судиться, когда ее не станет. Купили дачный участок, построили себе дом. Сдать бабушку в дом престарелых не могу. Она просит меня: "Дочка, не бросай меня". В больнице когда лежала, врачи ее спрашивали: "Кто вам эта женщина? Ведь вы русская, а она казашка". А она говорит: "Это дочка моя". Разве я могу ее теперь бросить?" – рассказала свою трогательную историю Айнагуль Утарова.

Женщина призналась, что жить на дачах в пойме Урала страшно – каждую весну есть риск, что затопит. Но денег на то, чтобы купить квартиру или дом в городе, у нее нет. Два ее сына живут с семьями на квартирах. Оба категорично отказались жить с матерью под одной крышей на даче, так как боятся затоплений.

Шесть лет большой воды дачники не видели, а в этом году топить их дома в садовом товариществе "Венера" начало 27 марта – талая вода залила весь двор и подошла вплотную к двери дома Айнагуль Утаровой.

28 марта на дачи прибыли сотрудники ДЧС ЗКО и предупредили, что людям нужно эвакуироваться, так как после подтопления талыми водами начнется разлив реки Урал, и дачи в пойме затопит. И тогда женщина с мужем приняли решение переехать временно в эвакопункт.

Гульжауар Дошайтова эвакуировались в ДК Деркул с мужем Ерланом Нурдаулетовым и детьми утром 1 апреля.

Молодая семья живет в дачном товариществе "Үміткер", на берегу реки Деркул. В 2017 году купили земельный участок. Сначала построили времянку, в 2020 году – большой щитовой дом.

Все эти годы Деркул практически не выходил из берегов. И хотя власти предупреждали, что строить в пойме реки жилье нельзя, они решились на этот шаг. Гульжауар Дошайтова объяснила, что купить землю в черте города нереально, она стоит огромных денег. Получить бесплатно 10 соток от государства – неосуществимо, люди в этой очереди стоят по 20-30 лет. В итоге приняли решение – купить дачный участок в пригороде.

Какую помощь ждут пострадавшие от государства

Сейчас всех эвакуированных беспокоит состояние их домов, а также какую компенсацию они могут получить. Они уверены, что государство поможет восстановить пострадавшие строения. Но до этого все думают: "А где они будут жить?".

"Нам нужно, чтобы власти помогли найти жилье, и с кредитами расплатиться. Восстановить дом сами мы не сможем. И понимаем, что на дачах у нас нет будущего, если их каждый раз будет топить".

Отметим, что в 6 районах ЗКО и в городе Уральске объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, затоплено 552 дома (292 из них уже непригодны для проживания) и 427 дачных участков.

По данным ДЧС ЗКО, из зон затопления эвакуировано 6505 человек (из них 3047 детей). В эвакуационных пунктах находятся 1186 человек, свыше 4000 расположились у родственников. В городе определены 7 эвакуационных пунктов на 1056 человек для размещения пострадавших от наводнения, при необходимости имеется резерв еще на 400 мест. Эти эвакуационные пункты были оборудованы спальными местами, постельными принадлежностями и другими необходимыми вещами.

Без транспортного сообщения находятся 10 населенных пунктов. В них заблаговременно организован запас продуктов питания. В акимате ЗКО сообщили, что всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, согласно спискам МИО, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок три месяца с 1 апреля по 30 июня 2024 года.

Всем пострадавшим ИП, а также субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлекли нарушение хозяйственной деятельности, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления. На сегодня работы по ликвидации паводков и проведение аварийно-спасательных работ в регионе продолжается.