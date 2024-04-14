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В Западно-Казахстанской области продолжается борьба со стихийным бедствием

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 07:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 14 апреля в населенном пункте Акжайык Теректинского района продолжается борьба со стихийным бедствием. Этой же ночью в ЗКО на подмогу приехали карагандинские военные, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, сводная группа воинской части 20982 ведомства произвела берегоукрепительные работы и укладку мешкотар.

Западно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 07:41

Фото: пресс-служба МЧС РК

В последние дни особое внимание уделяется важности проведения организационно-профилактических, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Несколько регионов страны серьезно пострадали от сильнейших наводнений, равных которым не было более 80 лет.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 07:41

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также 14 апреля в Западно-Казахстанскую область из города Костанай передислоцирована сводно-спасательная группа воинской части 52859 МЧС города Караганды. На данный момент спасатели совместно со специализированной пожарной частью № 2 проводят противопаводковые работы в населенном пункте Январцево района Байтерек.

13 апреля Канат Бозумбаев совершил облет Уральска и русла реки Жайык до границы с Россией.

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