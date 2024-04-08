Как регулируют цены на социальные продукты в пострадавших от паводков регионах

Фото: gov.kz

Официальный представитель Министерства торговли и интеграции Алия Абдрахманова на брифинге в СЦК 8 апреля рассказала, сколько торговых объектов пострадало из-за паводков в Казахстане и как регулируются цены на социальные продукты питания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов спикера, по данным Бюро национальной статистики, отмечается нулевой рост цен на социальные продукты питания. "Министерство контролирует ситуацию с обеспечением продовольственными товарами. В том числе в регионах, пострадавших от паводков. Проведена выездная ревизия и проверены запасы продовольствия. По предварительным данным, в регионах пострадало 80 торговых объектов. В Павлодарской области пострадал один, в Костанайской области – 22, в Актюбинской области – 29, в Атырауской области – 35, в Западно-Казахстанской области – 13", – сообщила Алия Абдрахманова. По ее данным, сумма ущерба пока уточняется. В остальных регионах ситуация стабильная. "Министерство провело разъяснительную работу с крупными торговыми сетями о необходимости обеспечения стабильности цен. В случае выявления фактов роста цен просим обращаться по номеру 74-37-35, код Астаны (+7 7172. – Прим. автора)", – проинформировала Абдрахманова. 8 апреля в Минздраве рассказали, есть ли риск вспышки инфекционных заболеваний из-за паводков. Читайте также Житель Мангистау избил свою жену на детской площадке Сбил пешехода и пытался уйти от погони: в Атырау подросток устроил мини-сериал Наполняемость водохранилища в СКО в два раза превышает максимальные показатели за 50 лет

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