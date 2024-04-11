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Бизнесмены завысили цены на продукты во время сильнейших паводков в стране

Бизнесмены завысили цены на продукты во время сильнейших паводков в стране , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 23:54 Фото: pixabay
Министерство торговли и интеграции 11 апреля сообщило, что во время масштабных паводков в 10 регионах страны бизнесу вынесли 46 административных постановлений за повышение цен на продукты, передает Zakon.kz.

Отмечается, что вынесено 46 административных постановлений, из них наложено шесть штрафов и выдано 40 предупреждений. 

"К примеру, за превышение торговой надбавки на подсолнечное масло, яйца, гречку и морковь привлекли к адмответственности два объекта торговли в Актюбинской области и два объекта торговли в Атырауской области за превышение торговой надбавки на гречку, картофель, капусту и сахар", – говорится в сообщении.

В министерства напомнили, что в случае выявления фактов роста цен можно обратиться по номеру 8 (7172) 74-37-35.

"Также призываем всех представителей общественных объединений по защите прав потребителей проявить гражданскую инициативу и провести разъяснительную работу с предпринимателями по недопущению роста цен", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Департамент торговли и защиты прав потребителей Атырауской области привлек бизнесменов к административной ответственности за повышение цен на продовольственные товары социального значения.

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