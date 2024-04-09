Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Разбойное нападение в Алматы завершилось поимкой преступников

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38 Фото: Zakon.kz
В ночь на 9 апреля в микрорайоне Жазира Ауэзовского района города Алматы произошло разбойное нападение, сообщает Zakon.kz.

Со слов потерпевшего, он возвращался из магазина домой, в темном переулке двое неизвестных стали обвинять его в причастности к закладкам наркотиков. При этом они дали понять, что имеют отношение к местной полиции. Отрицание в причастности к наркотикам и согласие последовать в полицейский участок вызвали у незнакомцев приступ гнева. Они нанесли мужчине телесные повреждения, отобрали у него телефон, наушники и комплект столярно-плотницких инструментов.

Далее незнакомцы стали применять свой нож и нож из комплекта инструментов, требуя у жертвы 100 тыс. тенге. Не обнаружив данной суммы, они принудили его отправить голосовые сообщения родным и близким. На одну из вынужденных просьб откликнулся родственник, который перечислил парню 20 тыс. тенге. Дождавшись в машине уведомления о поступлении мобильного перевода, вымогатели приказали потерпевшему идти домой, а сами решили скрыться.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Но потерпевший запомнил марку авто и стал просить о помощи жителей близлежащих домов. На призыв откликнулся один из мужчин, который и вызвал полицейских. Получив ориентировку на автомобиль вымогателей, полицейские обнаружили их на территории района буквально через 10 минут.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Несмотря на погоню, вымогателям не удалось скрыться от экипажей патрульной полиции 119 и 084.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

В результате слаженных и профессиональных действий задержаны трое парней, которые не стали отрицать нападение и дали признательные показания. По сути, задержание произошло настолько быстро, что у злоумышленников даже не было времени на отрицание содеянного.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Потерпевший сразу опознал своих обидчиков, холодное оружие, которое к нему применяли, и личные вещи.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Задержанные доставлены в РОВД Ауэзовского района.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 06:38

Фото: Zakon.kz

Потерпевший выразил благодарность полицейским за оперативную помощь.

Ранее в Астане нападение пассажира на контролера в автобусе попало на видео.

Читайте также

МВД провело масштабную операцию в трех городах
МВД провело масштабную операцию в трех городах
Телефон
Задержали подозреваемого в сообщении о бомбе в наркодиспансере
Самолет
У самолета Boeing 737-800 при взлете оторвалась обшивка двигателя
Алия Абди
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: