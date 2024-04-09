Разбойное нападение в Алматы завершилось поимкой преступников

В ночь на 9 апреля в микрорайоне Жазира Ауэзовского района города Алматы произошло разбойное нападение, сообщает Zakon.kz.

Со слов потерпевшего, он возвращался из магазина домой, в темном переулке двое неизвестных стали обвинять его в причастности к закладкам наркотиков. При этом они дали понять, что имеют отношение к местной полиции. Отрицание в причастности к наркотикам и согласие последовать в полицейский участок вызвали у незнакомцев приступ гнева. Они нанесли мужчине телесные повреждения, отобрали у него телефон, наушники и комплект столярно-плотницких инструментов.

Далее незнакомцы стали применять свой нож и нож из комплекта инструментов, требуя у жертвы 100 тыс. тенге. Не обнаружив данной суммы, они принудили его отправить голосовые сообщения родным и близким. На одну из вынужденных просьб откликнулся родственник, который перечислил парню 20 тыс. тенге. Дождавшись в машине уведомления о поступлении мобильного перевода, вымогатели приказали потерпевшему идти домой, а сами решили скрыться.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но потерпевший запомнил марку авто и стал просить о помощи жителей близлежащих домов. На призыв откликнулся один из мужчин, который и вызвал полицейских. Получив ориентировку на автомобиль вымогателей, полицейские обнаружили их на территории района буквально через 10 минут.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на погоню, вымогателям не удалось скрыться от экипажей патрульной полиции 119 и 084.

Фото: Zakon.kz

В результате слаженных и профессиональных действий задержаны трое парней, которые не стали отрицать нападение и дали признательные показания. По сути, задержание произошло настолько быстро, что у злоумышленников даже не было времени на отрицание содеянного.

Фото: Zakon.kz

Потерпевший сразу опознал своих обидчиков, холодное оружие, которое к нему применяли, и личные вещи.

Фото: Zakon.kz

Задержанные доставлены в РОВД Ауэзовского района.

Фото: Zakon.kz

Потерпевший выразил благодарность полицейским за оперативную помощь.

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