Ищут несколько дней: отец с сыном уехали смотреть затопленный в Кульсары дом и пропали

Двух мужчин четвертый день ищут спасатели Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Атырауской области, 6 апреля в 17:52 поступил вызов о том, что 48-летний мужчина и его 24-летний сын выехали осмотреть затопленный дом в город Кульсары Жылыойского района и не вернулись.

"Как только поступило сообщение, спасатели отправились по указанному адресу. По прибытии было установлено, что дверь дома заделана пеной. По данному вызову 6 апреля в 20:57 спасатели, пять единиц плавсредств, одна единица техники (трэкол) были задействованы для проведения круглосуточных поисковых работ", – сообщили в ДЧС.

Поиски пропавших продолжаются.

В Жылыойском районе с момента объявления ЧС до 7 апреля было эвакуировано 26 467 жителей, в том числе 5976 детей.

По данным на утро 9 апреля в районе подтоплено 2810 жилых домов и зданий.