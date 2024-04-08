Спасатели рассказали о ситуации с наводнением в Жылыойском районе

Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что, по предварительным расчетам, в Жылыойском районе подтоплено 2810 жилых домов и зданий, сообщает Zakon.kz.

Для ликвидации последствий паводка задействовано 231 единица техники, 1198 личного состава, 18 единиц плавсредств, 19 единиц мотопомп.



"Всего с г. Кульсары Атырауской области эвакуировано 33 641 человек, приведены в готовность для приема эвакуированного населения 201 пунктов временного размещения. Поступило 84 звонков, спасено 173 человек, из них 15 детей. Эвакуировано 248 домашних животных, 27 домашних питомцев". Пресс-служба МЧС РК

Кроме того, сообщается, что в Жылыойский район со всей республики поступает гуманитарная помощь. Это резиновые сапоги, мешки, продукты питания и другие средства первой необходимости.

Вся поступающая гуманитарная помощь направляется в город Кульсары, а также в вахтовой городок Тенгиз, где находятся эвакуированные люди.





Ранее санэпидемиологи отобрали пробы воды на санитарно-химические исследования по Жылыойскому району.