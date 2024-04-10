Работник музея тайно вывесил в галерее собственную картину
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, "Пинакотека современности" в Мюнхене уволила 51-летнего технического сотрудника после того, как он вывесил в галерее собственную картину. Картина находилась в экспозиции около восьми часов. Инцидент произошел в феврале, однако для СМИ эта информация стала доступна только сейчас.
В галерее отметили, что сотруднику удалось обойти службу безопасности, поскольку он имел доступ в здание в нерабочее время. Теперь ему выписан запрет на посещение "Пинакотеки современности" когда-либо в будущем.
Также полиция может предъявить мужчине обвинение в умышленной порче имущества. Поскольку для своей картины он просверлил в стене галереи две дыры.
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