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В Германии мужчина серьезно пострадал во время нападения в поезде

нападение в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 19:44 Фото: pixabay
Один человек получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в поезде на западе Германии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Bild, в настоящей момент угрозы жизни пострадавшего нет.

"Нападение с ножом в федеральной земле Рейнланд-Пфальц: в понедельник днем ​​в поезде, следовавшем из Кобленца в Ланштайн-на-Рейне, произошло нападение с ножом на человека, который получил серьезные ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемый преступник задержан, пока нет информации о его личности и мотивах.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина напал на водителя на трассе под Астаной.

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