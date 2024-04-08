В Германии мужчина серьезно пострадал во время нападения в поезде
Фото: pixabay
Один человек получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в поезде на западе Германии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Bild, в настоящей момент угрозы жизни пострадавшего нет.
"Нападение с ножом в федеральной земле Рейнланд-Пфальц: в понедельник днем в поезде, следовавшем из Кобленца в Ланштайн-на-Рейне, произошло нападение с ножом на человека, который получил серьезные ранения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что предполагаемый преступник задержан, пока нет информации о его личности и мотивах.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина напал на водителя на трассе под Астаной.
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