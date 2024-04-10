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Акцию "Бекіре" проводят на территории Урало-Каспийского бассейна

браконьерство, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 19:21 Фото: polisia.kz
При координации комитета рыбного хозяйства МСХ, МВД и пограничной службы КНБ на территории Урало-Каспийского бассейна проводится акция "Бекіре". Цель акции – выявление и пресечение фактов браконьерства и незаконного оборота рыбы и рыбной продукции, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии задействовано порядка 300 сотрудников и 28 единиц техники, в том числе пять плавательных средств департаментов полиции Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей и транспортной полиции западного региона, а также военнослужащие Национальной гвардии.

"За 10 дней операции органами внутренних дел выявлено 72 нарушения, в том числе 10 фактов незаконной добычи, два факта приобретения или сбыта, один факт провоза рыбы и рыбной продукции. Возбуждено 12 уголовных дел. Выявлено 60 административных правонарушений, взыскано штрафов на сумму более двух миллионов тенге", – сообщил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Толеубай Мухамадиев.

По информации старшего инспектора, у нарушителей изъято порядка 1,5 тонны рыбы, в том числе 48 кг осетровых пород и 3,5 кг икры.

"К примеру, в Актау задержана автомашина, в салоне которой обнаружено и изъято один килограмм икры рыбы осетровой породы без соответствующих документов. Кроме того, на берегу Каспийского моря задержана моторная лодка, на борту которой обнаружено девять штук судака и две штуки осетра. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле". Толеубай Мухамадиев

Ранее сообщалось о том, за что наказывают браконьеров в Приаралье.

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