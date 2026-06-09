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События

299 тысяч долларов и 102 млн рублей: КНБ предотвратил вывоз валюты из Казахстана

деньги, задержанные, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 11:47 Фото: gov.kz
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана отчиталась о работе по пресечению фактов незаконного вывоза денежных средств за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Так, 2 июня 2026 года в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области при прохождении контроля у казахстанки в личном багаже обнаружено 299,6 тысяч долларов.

Уже 3 июня на границе в Жамбылской области задержаны шесть иностранцев, пытавшихся скрытно провезти 102,5 млн рублей.

В настоящее время материалы переданы в компетентные органы для принятия процессуальных решений.

Всего, как уточнили в ведомстве, с начала года пресечена 681 попытка вывоза незадекларированной валюты на сумму 6,9 млрд тенге.

Казахстанцам настоятельно напомнили о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (не превышающей 10 тысяч долларов).

Немного ранее КНБ предупреждал казахстанцев о проведении Республиканского оперативно-тактического учения. Подробнее можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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