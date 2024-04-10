Три человека пострадали во время крупного пожара на складах под Алматы
Фото: скриншот видео
В Алматинской области 10 апреля произошел крупный пожар на территории склада в Каскелене, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в 17:50 пожар был ликвидирован.
"Предварительно, площадь пожара – 870 кв. м. Жертв нет, госпитализированы три человека. Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Каскелене Карасайского района Алматинской области в отдельно стоящем одноэтажном складе произошел пожар.
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