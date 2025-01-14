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Происшествия

Крупный пожар на складе строительных материалов под Алматы потушили

Крупный пожар на складе строительных материалов под Алматы потушили, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 18:57 Фото: МЧС РК
14 января спасатели потушили крупный пожар, который вспыхнул на складе в Каскелене Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области, 14 января 2025 года в 15:44 в дежурную часть поступило сообщение о загорании склада по хранению строительных материалов по ул. Аскарова. 

"По прибытии на место вызова в 15:49 было установлено, что происходит горение внутри склада строительных материалов. Площадь пожара устанавливается. Здание склада размером 22х38 метров, предварительно 836 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 48 сотрудников и 18 единиц техники ДЧС, восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматы, две единицы техники местных исполнительных органов.

"Для выяснения причины пожара на месте работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области. В 18:23 пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров", – заключили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что склад расположен на рынке "Жер Ана". На месте создан оперативный штаб пожаротушения.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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