Крупный пожар разгорелся на складах под Алматы
Фото: pixabay
В Алматинской области 10 апреля произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации, загорелся склад в Каскелене. Пожарные службы выехали по повышенному рангу вызова.
"В Каскелене Карасайского района Алматинской области в отдельно стоящем одноэтажном складе произошел пожар. На месте вызова работают силы и средства ДЧС", – сообщили в МЧС.
Похожий пожар произошел в Астане 8 апреля: в районе Сарыарка горел склад с шинами.
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