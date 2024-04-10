Крупный пожар разгорелся на складах под Алматы

В Алматинской области 10 апреля произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, загорелся склад в Каскелене. Пожарные службы выехали по повышенному рангу вызова.

"В Каскелене Карасайского района Алматинской области в отдельно стоящем одноэтажном складе произошел пожар. На месте вызова работают силы и средства ДЧС", – сообщили в МЧС.

Похожий пожар произошел в Астане 8 апреля: в районе Сарыарка горел склад с шинами.