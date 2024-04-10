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Крупный пожар разгорелся на складах под Алматы

Пожар, Каскелен, Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 16:56 Фото: pixabay
В Алматинской области 10 апреля произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, загорелся склад в Каскелене. Пожарные службы выехали по повышенному рангу вызова. 

"В Каскелене Карасайского района Алматинской области в отдельно стоящем одноэтажном складе произошел пожар. На месте вызова работают силы и средства ДЧС", – сообщили в МЧС.

Похожий пожар произошел в Астане 8 апреля: в районе Сарыарка горел склад с шинами

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Ирина Капитанова
МЧС РК Алматинская область Каскелен
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