В СКО и Акмолинской области спасатели продолжают противопаводковые работы
Фото: akorda.kz
В МЧС РК показали, как в эти минуты в СКО спасатели, прибывшие на помощь из области Улытау, продолжают работы по откачке талых вод, сообщает Zakon.kz.
Днем и ночью спасатели стараются сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь пострадавшим, ликвидировать последствия паводков и т.д.
В Акмолинской области в селе Жибек Жолы Аршалынского района продолжает противопаводковые работы сводно спасательная группа военнослужащих воинской части 52859 МЧС.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области в целях недопущения ледовых заторов на реках Жабай, Жыланды, Нура и Есиль силами ДЧС региона и МИО проведены взрывные работы. Принятыми мерами ликвидированы 10 ледовых заторов.
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