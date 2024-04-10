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В СКО и Акмолинской области спасатели продолжают противопаводковые работы

В СКО и в Акмолинской области спасатели продолжают противопаводковые работы, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 04:17 Фото: akorda.kz
В МЧС РК показали, как в эти минуты в СКО спасатели, прибывшие на помощь из области Улытау, продолжают работы по откачке талых вод, сообщает Zakon.kz.

Днем и ночью спасатели стараются сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь пострадавшим, ликвидировать последствия паводков и т.д.


В Акмолинской области в селе Жибек Жолы Аршалынского района продолжает противопаводковые работы сводно спасательная группа военнослужащих воинской части 52859 МЧС.



Ранее сообщалось, что в Акмолинской области в целях недопущения ледовых заторов на реках Жабай, Жыланды, Нура и Есиль силами ДЧС региона и МИО проведены взрывные работы. Принятыми мерами ликвидированы 10 ледовых заторов.

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Елена Вебер
Акмолинская область Северо-Казахстанская область Паводки-2024
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