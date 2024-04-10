Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В СКО и в Акмолинской области спасатели продолжают противопаводковые работы

В СКО и в Акмолинской области спасатели продолжают противопаводковые работы, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 03:54 Фото: akorda.kz
В МЧС РК показали, как в эти минуты в СКО спасатели прибывшие на помощь из области Улытау продолжают работы по откачке талых вод, сообщает Zakon.kz.

Днем и ночью спасатели стараются сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь пострадавшим, ликвидировать последствия паводков и т.д.


В Акмолинской области в селе Жибек Жолы Аршалынского района продолжают противопаводковые работы сводно спасательная группа военнослужащих воинской части 52859 МЧС.



Ранее сообщалось, что в Акмолинской области в целях недопущения ледовых заторов на реках Жабай, Жыланды, Нура и Есиль силами ДЧС региона и МИО проведены взрывные работы. Принятыми мерами ликвидированы 10 ледовых заторов.

Читайте также

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение в Китае
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
ДТП
Несколько человек погибли в жуткой аварии на трассе в ВКО
Елена Вебер
Акмолинская область Северо-Казахстанская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: