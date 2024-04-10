В СКО и в Акмолинской области спасатели продолжают противопаводковые работы

Фото: akorda.kz

В МЧС РК показали, как в эти минуты в СКО спасатели прибывшие на помощь из области Улытау продолжают работы по откачке талых вод, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: