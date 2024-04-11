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Законодательство РК

В Актюбинской области на вертолете эвакуируют жителей из села Мамыр

В Актюбинской области на вертолете эвакуируют жителей из села Мамыр, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 20:44 Фото: МЧС РК
В Актюбинской области из-за угрозы затопления началась эвакуация людей из села Мамыр, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, на территории Иргизского района в связи с повышением уровня в реке Торгай создалась угроза подтопления села Мамыр.

"В эти минуты проводится эвакуация жителей вертолетом Минобороны РК из села Мамыр в Иргизский район. В настоящий момент всего эвакуировано 33 человека, из них 24 ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для защиты населенных пунктов от подтоплений и для сбора паводковых вод Министерство водных ресурсов и ирригации приступило к работам по строительству 20 водохранилищ. Новые водохранилища появятся в 11 областях. 

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

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