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Законодательство РК

В МЧС РК доложили о завершении эвакуации в Актюбинской области

В МЧС РК доложили об эвакуации в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 07:40 Фото: МЧС РК
В Актюбинской области из-за угрозы подтопления села Мамыр на вертолете Минобороны РК эвакуировали 80 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, эвакуированных (из них 53 ребенка) отправили в Иргизский район и разместили в одной из школ.


Ранее сообщалось, что в связи с повышением уровня реки Торгай на территории Иргизского района возникла угроза подтопления населенного пункта Мамыр. Ранее было эвакуировано 33 человека, из них 24 ребенка.

В целом на сегодняшний день, как мы писали ранее, свыше 99 тысяч человек спасены из зон бедствия в Казахстане.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

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В Актюбинской области на вертолете эвакуируют жителей из села Мамыр
Елена Вебер
Актюбинская область Паводки-2024
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