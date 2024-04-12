В МЧС РК доложили о завершении эвакуации в Актюбинской области

В Актюбинской области из-за угрозы подтопления села Мамыр на вертолете Минобороны РК эвакуировали 80 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, эвакуированных (из них 53 ребенка) отправили в Иргизский район и разместили в одной из школ.





Ранее сообщалось, что в связи с повышением уровня реки Торгай на территории Иргизского района возникла угроза подтопления населенного пункта Мамыр. Ранее было эвакуировано 33 человека, из них 24 ребенка.

В целом на сегодняшний день, как мы писали ранее, свыше 99 тысяч человек спасены из зон бедствия в Казахстане.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

