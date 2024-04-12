"Это Шымкент, детка": казахстанцев возмутило видео с затонированной машиной
Видеоролик опубликовали в Telegram-канале egovpress, авторы которого порекомендовали начальнику шымкентской полиции "купить нормальные очки для своих подчиненных, чтобы они лучше видели автомобили с незаконной тонировкой".
Тем, что стражи порядка якобы отпустили владельца авто, были возмущены и комментаторы:
- "Вездеход" предъявил...".
- "Тонировать стекла запрещено".
- "Про очки вы точно подметили... Ну это Шымкент, детка.. Тут понты дороже здоровья".
- "Это же Шымкент, сотрудники сделали вид, что не заметили. Эту машину все прекрасно знают".
- "Все как обычно, наказывать можно только простых людей, а чиновникам и людям с деньгами можно все".
- "Уволить, так сказать, "служителей закона", явно наплевали на закон и руководство МВД РК в лице начальника ДП города".
- "Запрещается наносить на передние боковые и лобовые стекла пленки, в том числе и прозрачные. Это раз. Во-вторых, светопропускаемость передних боковых стекол должна быть 70%, лобовой – 75%".
Но в городском департаменте полиции рассказали свою версию произошедшего.
"Сотрудниками полка патрульной полиции указанный водитель был остановлен за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. В отношении его на месте составлен административный протокол. Автомашина водворена на штрафную стоянку", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Шымкента.
В ведомстве отметили, что внедорожник был водворен на штрафстоянку в сопровождении патрульной полиции. Также в ДП города предоставили фотографию со штрафной стоянки.
Фото: пресс-служба ДП Шымкента
В январе 2024 года стало известно, что в Алматинской области 23 года работала незаконная штрафстоянка. За сутки взимали от 1500 до 2000 тенге, в зависимости от типа авто. А машины, которые водворяли по заявке полиции, стояли бесплатно.