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Законодательство РК

"Это Шымкент, детка": казахстанцев возмутило видео с затонированной машиной

&quot;Это Шымкент, детка&quot;: казахстанцев возмутило видео с затонированной машиной, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 16:37 Фото: unsplash
В социальных сетях 12 апреля 2024 года появилось видео, снятое на одной из улиц Шымкента. В кадр попали сотрудники дорожной полиции, которые остановили внедорожник, у которого заднее и боковые стекла были затонированы. Ролик возмутил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале egovpress, авторы которого порекомендовали начальнику шымкентской полиции "купить нормальные очки для своих подчиненных, чтобы они лучше видели автомобили с незаконной тонировкой".

Тем, что стражи порядка якобы отпустили владельца авто, были возмущены и комментаторы:

  • "Вездеход" предъявил...".
  • "Тонировать стекла запрещено".
  • "Про очки вы точно подметили... Ну это Шымкент, детка.. Тут понты дороже здоровья".
  • "Это же Шымкент, сотрудники сделали вид, что не заметили. Эту машину все прекрасно знают".
  • "Все как обычно, наказывать можно только простых людей, а чиновникам и людям с деньгами можно все".
  • "Уволить, так сказать, "служителей закона", явно наплевали на закон и руководство МВД РК в лице начальника ДП города".
  • "Запрещается наносить на передние боковые и лобовые стекла пленки, в том числе и прозрачные. Это раз. Во-вторых, светопропускаемость передних боковых стекол должна быть 70%, лобовой – 75%".

Но в городском департаменте полиции рассказали свою версию произошедшего.

"Сотрудниками полка патрульной полиции указанный водитель был остановлен за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. В отношении его на месте составлен административный протокол. Автомашина водворена на штрафную стоянку", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Шымкента.

В ведомстве отметили, что внедорожник был водворен на штрафстоянку в сопровождении патрульной полиции. Также в ДП города предоставили фотографию со штрафной стоянки.

"Это Шымкент, детка": казахстанцев возмутило видео с затонированной машиной, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 16:37

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

В январе 2024 года стало известно, что в Алматинской области 23 года работала незаконная штрафстоянка. За сутки взимали от 1500 до 2000 тенге, в зависимости от типа авто. А машины, которые водворяли по заявке полиции, стояли бесплатно.

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