"Это Шымкент, детка": казахстанцев возмутило видео с затонированной машиной

В социальных сетях 12 апреля 2024 года появилось видео, снятое на одной из улиц Шымкента. В кадр попали сотрудники дорожной полиции, которые остановили внедорожник, у которого заднее и боковые стекла были затонированы. Ролик возмутил пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале egovpress, авторы которого порекомендовали начальнику шымкентской полиции "купить нормальные очки для своих подчиненных, чтобы они лучше видели автомобили с незаконной тонировкой".

Тем, что стражи порядка якобы отпустили владельца авто, были возмущены и комментаторы:

"Вездеход" предъявил...".

"Тонировать стекла запрещено".

"Про очки вы точно подметили... Ну это Шымкент, детка.. Тут понты дороже здоровья".

"Это же Шымкент, сотрудники сделали вид, что не заметили. Эту машину все прекрасно знают".

"Все как обычно, наказывать можно только простых людей, а чиновникам и людям с деньгами можно все".

"Уволить, так сказать, "служителей закона", явно наплевали на закон и руководство МВД РК в лице начальника ДП города".

"Запрещается наносить на передние боковые и лобовые стекла пленки, в том числе и прозрачные. Это раз. Во-вторых, светопропускаемость передних боковых стекол должна быть 70%, лобовой – 75%".

Но в городском департаменте полиции рассказали свою версию произошедшего.

"Сотрудниками полка патрульной полиции указанный водитель был остановлен за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. В отношении его на месте составлен административный протокол. Автомашина водворена на штрафную стоянку", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Шымкента.

В ведомстве отметили, что внедорожник был водворен на штрафстоянку в сопровождении патрульной полиции. Также в ДП города предоставили фотографию со штрафной стоянки.

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

В январе 2024 года стало известно, что в Алматинской области 23 года работала незаконная штрафстоянка. За сутки взимали от 1500 до 2000 тенге, в зависимости от типа авто. А машины, которые водворяли по заявке полиции, стояли бесплатно.