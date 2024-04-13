Аварийное отключение электричества произошло в одном из районов Алматы

13 апреля частично без света остались жители Ауэзовского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в АО "Алатау жарық компаниясы", в 12:44 в мкр. Аксай-1, Аксай-2, Аксай-3, Аксай-4, Аксай-5 произошло отключение электроэнергии.

Фото: Zakon.kz

"В 13:17 всех потребителей электроэнергии подключили, кроме жителей мкр. Аксай-3. Оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии в указанном микрорайоне для устранения неполадок", – рассказали в организации.

Также в компании отметили, что причиной отключения электроэнергии стало повреждение кабельной линии.

В данный момент действует телефон "горячей линии" 8 (727) 356-99-99, обратившись на который можно узнать всю оперативную информацию.

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