В Актобе начался суд по резонансной смерти курсанта школы олимпийского резерва

22 августа в городе Актобе начался судебный процесс по делу о смерти курсанта школы Есет батыра, передает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что спортсмен всего год проучился на отделении вольной борьбы. В учебное заведение он поступил вместе со своим братом-близнецом.

По информации Управления физкультуры и спорта Актюбинской области, парень потерял сознание. Однако позже выяснились другие обстоятельства и было заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В преступлении подозревают двух воспитанников этой же школы.

По словам родных, смерть подростка связана с дедовщиной. Вечером в тот злополучный день, когда объявили отбой, к братьям пришли ребята разобраться из-за нерашливого состояния комнаты. Случилась потасовка, Бексултан получил несколько ударов, в том числе в грудь ногой. В результате он упал на пол, потерял сознание, а позже скончался.

22 августа по этому делу начался судебный процесс. Однако журналистов попросили покинуть зал из-за того, что обвиняемые несовершеннолетние, и суд объявили закрытым. Своим мнением поделилась мама погибшего курсанта. По ее словам, сын никогда не жаловался на дедовщину.

"Даже мне пришлось удалиться. В суде как потерпевший участвует только отец. Это же резонансное дело. Что там скрывать? Возмущает, что не наказан ни руководитель, ни учителя школы. Получается, можно отправить в школу здорового ребенка, его там убьют и никто за это не ответит? Почему суд не открытый? Все должны нести ответственность – ученики, которые там были – его били не двое, допустившие это учителя и директор. Мой ребенок погиб в стенах школы, которой я его доверила, и где ее работники теперь? В суде только двое учащихся, где остальные пятеро? Из школы на процессе никого нет". Зоя Базарбаева

11 апреля 2024 года в школе-колледже олимпийского резерва Актобе стало плохо 14-летнему Бексултану, ему вызвали скорую медицинскую помощь, однако он умер, не доехав до больницы.