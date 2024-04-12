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В Актобе скончался ученик спортивной школы

В Актобе скончался ученик спортивной школы, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 12:14 Фото: Zakon.kz
В специализированном школе-интернат-колледже олимпийского резерва имени Есет батыра в Актобе произошла трагедия. Восьмиклассник упал, потерял сознание и впоследствии скончался, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального издания "Диапазон", это произошло около 22:00 11 апреля 2024 года.

Несмотря на усилия экстренных служб, он скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы.

В публикации отмечено, что причина его смерти в настоящее время расследуется.

Полиция начала досудебное расследование по факту умышленного причинения вреда здоровью.

"Также в отношении персонала спортивной школы по факту недобросовестного отношения к обязанностям проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы".Пресс-служба ДП Актюбинской области

В январе аналогичная трагедия произошла в Шымкенте. Тогда 13-летний мальчик умер во время урока физкультуры: у него до приезда экстренной медицинской службы остановилось сердце.

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