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Рабочий в Экибастузе попал под движущийся состав

Рабочий в Экибастузе попал под движущийся состав, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 09:32 Фото: pixabay
В Экибастузе рабочий погиб, попав под движущийся состав вагонов. В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области Zakon.kz рассказали о проведении досудебного расследования.

Видео несчастного случая опубликовано в социальных сетях.

В сообщении правоохранителей за 16 апреля 2024 года отмечено, что полицией Экибастуза по факту нарушения правил охраны труда проводится досудебное расследование.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы и заключения инспекции труда будет принято процессуальное решение".Пресс-служба ДП Павлодарской области

В январе 2024 года на перегоне Жидели – Бирлик в Жамбылской области произошла аналогичная трагедия: поезд сбил двух работников железнодорожного транспорта. 

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Анастасия Московчук
Павлодарская область Экибастуз
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