В Экибастузе водитель "изобрел" госномера из картона и лишился авто
Фото: Zakon.kz
В Экибастузе полицейские остановили автомобиль, который выделялся в потоке своей креативностью. Чем все это закончилось, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области.
Оказалось, что водитель решил не тратиться на дубликаты госномеров и изготовил их самостоятельно из обычного картона и черного маркера.
Но тяга к искусству не спасла от закона. Полицейские "дизайн" не оценили:
"За использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков водитель привлечен к административной ответственности. Автомашина помещена на специальную стоянке".
Также отмечено, что материалы переданы в суд.
Немного ранее сообщалось, что в Казахстане хотят пересмотреть механизм лишения прав водителей с серьезными болезнями.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript