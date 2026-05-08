В Экибастузе водитель "изобрел" госномера из картона и лишился авто

В Экибастузе полицейские остановили автомобиль, который выделялся в потоке своей креативностью. Чем все это закончилось, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области.

Оказалось, что водитель решил не тратиться на дубликаты госномеров и изготовил их самостоятельно из обычного картона и черного маркера.

Но тяга к искусству не спасла от закона. Полицейские "дизайн" не оценили:

"За использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков водитель привлечен к административной ответственности. Автомашина помещена на специальную стоянке".

Также отмечено, что материалы переданы в суд.

