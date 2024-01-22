В Жамбылской области два железнодорожника погибли под колесами поезда

Утром 21 января 2024 года на перегоне Жидели-Берлик в Жамбылской области произошла трагедия: поезд сбил двух работников железнодорожного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" уточнили, что комиссия проведет расследование.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ". АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Департамент полиции на транспорте также уточняет, что начато досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия". Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

15 января аналогичная трагедия произошла в Карагандинской области. Тогда под колесами поезда погиб стрелочник.