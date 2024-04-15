Лавина сошла на Большом Алматинском озере в Алматы

В Алматы 15 апреля на Большом Алматинском озере сошла лавина, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС города рассказали, что в 12:35 от "Казселезащиты" поступило сообщение о том, что в районе БАО сошла самопроизвольная лавина.

"Объем сошедшей массы составляет 5 тыс. кубометров. Лавина остановились у подножья склона. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в регионе сохраняется лавинная опасность, и попросили граждан ограничить посещение горной местности.

30 марта 2024 года на Большом Алматинском озере сходила лавина объемом 1800 кубометров. А 25 марта МЧС РК сообщало, что в горах Алматы за трое суток сошло 36 лавин.