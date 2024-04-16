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Законодательство РК

Спецоперация под Алматы: у девушки изъяли 40 кг наркотиков и 28 тысяч долларов

КНБ, Алматы, Алматинская область, нарколаборатория, алматинка, спецоперация, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:28 Фото: МВД РК
По Алматы в дачном домике выявили нарколабораторию, заведовала которой 22-летняя алматинка, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Жетысуской области 16 апреля, полиция и ДКНБ при координации областной прокуратуры провели совместную спецоперацию по ликвидации крупной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлена 22-летняя алматинка, которая занималась изготовлением синтетических наркотиков в дачном домике на территории Илийского района Алматинской области. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу она получила через Telegram-канал", – сообщил начальник ДП Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.

При обыске дачного дома обнаружили около 44 кг мефедрона и почти 2 кг синтетического вещества "пирролидиновалерофенон – @PVP", реактивы и предметы, необходимые для изготовления наркотиков, а также 28 тыс. долларов США наличными.

"Правоохранителями изъято более 45 кг синтетических наркотиков, что эквивалентно 90 тыс. разовых доз. Состав наркотиков подтвержден соответствующей экспертизой. По факту незаконного изготовления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается", – резюмировал Кусаинов.

По данным правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.

9 апреля сообщалось о том, что в Алматы выявили нарколабораторию в том же доме, где сняли фильм "Мяу".

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Жетысуская область Алматинская область Алматы
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