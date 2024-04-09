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В Алматы иностранцы производили наркотики в том же доме, где сняли фильм "Мяу"

Алматы, иностранцы, наркотики, фильм Мяу, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 12:10 Фото: ДП Алматы
Двое иностранцев в Алматы организовали лабораторию, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемые – двое граждан Пакистана и Индии. Один из них является студентом одного из вузов города. Поймали их сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности во время спецоперации.

"Для осуществления своей преступной деятельности подозреваемые арендовали частный дом – по иронии судьбы, тот же, где герои фильмы "Мяу" организовали нарколабораторию. В ходе обыска дома обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере. Установлено, что иностранцы работали в паре: один "варил" наркотик, другой распространял путем закладок. К слову, обысковые мероприятия были проведены и по месту жительства злоумышленников. Свертки с "синтетикой" они хранили в спальной комнате. Общий вес изъятых синтетических психотропных веществ составил более 4 кг. Подозреваемые арестованы", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Фильм "Meow" ( "Мяу") – это казахстанский сериал, вышедший в 2023 году, показывающий проблему с наркотиками в стране. Фильм представляет собой криминальную драму, в которой изображены захватывающие истории из жизни наркоторговцев и полицейских с драками, погонями, перестрелками.

6 апреля КНБ РК сообщал о том, что двое иностранцев создали нарколабораторию в Алматинской области.

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