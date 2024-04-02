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В Гане выступили против брака между священником и несовершеннолетней девочкой

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 07:35 Фото: pixabay
В Гане брак влиятельного 63-летнего священника Нуумо Боркетей Лавех Цуру XXXIII и 12-летней девочки вызвал отчаянное возмущение у сограждан, сообщает Zakon.kz.

Жители африканской страны выступили против союза, который заключили 30 марта. Они потребовали, чтобы брак расторгли, поскольку он нарушает закон страны. В Гане браки разрешены только с 18 лет. Информацию об инциденте опубликовали в ВВС.

Скандал со свадьбой разразился после того, как видео и фотографии с торжества попали в сеть. Из них стало ясно, что в церемонии участвовали десятки людей. Женщины на видео давали наставления невесте, советуя быть готовой к выполнению супружеских обязанностей, использовать духи для большей сексуальности и нарядно одеваться.

Эти высказывания показали, что брак между священником и подростком не был лишь церемониальным. Возмущенная общественность потребовала начать расследование в отношении священника.

Лидеры общины нунгуа, к которой принадлежат молодожены, заявили, что критика церемонии "исходит из невежества". Они подчеркнули, что роль жены священника является на сегодняшний день "чистой традицией". Они также отметили, что невеста начала проходить обряды по подготовки к этому браку еще шесть лет назад. Это, как подчеркнули представители народа нунгуа, не повлияло на обучение ребенка.

Власти Ганы пока никак не отреагировали на ситуацию.

В прошлом месяце Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака.

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